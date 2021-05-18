Последнее обновление: 18.05.2021 17:06

В Беларуси началась внезапная проверка ракетных войск

Минобороны Беларуси сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности ракетных войск.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», - говорится в сообщении ведомства.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

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