В Миорах задержаны не менее 13 человек в связи с протестной активностью

Силовики за последние пару дней задержали не менее 13 человек в Миорах за комментарии в интернете и якобы передачу сведений в «Черную книгу Беларуси».

В числе задержанных работники национализированного Миорского металлопрокатного завода. Правозащитники сообщают, что в числе задержанных Сергей Ерофеев, 68-летний Витольд Ермаленок и Антон Ермаленок (отец и сын).

Витольд Ермаленок — известный в регионе педагог, учитель истории высшей категории, автор более 450 публикаций, нескольких книг. Он возглавляет музейное объединение «Спадчына Міёрскага краю», в которое входят четыре местных музея. В 2010 году Ермаленок завоевал звание «Человек года Витебщины». Он лично собрал десятки тысяч экспонатов для музеев и нередко становился героем публикаций государственных СМИ.

«Лауреат премии "За духовное возрождение", награжден нагрудным знаком Педагогического общества «За активную деятельность“ 1996 г., нагрудным знаком Министерства информации „Отличник печати Беларуси“ 2016 г., юбилейными медалями „60 лет Победы в Великой Отечественной войне“, „70 лет Победы в Великой Отечественной войне“, „75 лет освобождения Беларуси от фашистской оккупации“», — говорится в биографии Витольда Ермаленка на сайте миорского музея.