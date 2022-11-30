Последнее обновление: 30.11.2022 20:54

Генпрокуратура РБ возбудила два уголовных дела в отношении экс-прокурора за экстремизм

Генпрокуратура Беларуси возбудила два уголовных дела в отношении бывшего сотрудника генпрокуратуры Олега Талерчика за «содействие экстремистской деятельности и разжигание социальной вражды и розни».

«…подозреваемый дал интервью экстремистскому формированию «Белсат», в ходе которого он в том числе высказывался о привлечении к уголовной ответственности сотрудников белорусских правоохранительных органов, оставшихся работать после выборов (2020 года), проведении среди них «люстрации», а также его возврате из-за рубежа с оружием в руках», - говорится в сообщении ведомства.

Талерчика обвиняют ч.1 ст.361-4, ч.1 ст.130 УК РБ.

Олег Талерчик проработал в Генпрокуратуре 19 лет, последняя должность – старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом, после выборов ушел «по соглашению сторон», присоединился к BYPOL. В октябре этого года вышел из BYPOL.

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