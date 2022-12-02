Последнее обновление: 02.12.2022 09:22

Власти Италии вводят временное управление на заводе "Лукойла"

Совмин Италии в четверг единогласно решил ввести временное управление на нефтеперерабатывающем заводе ISAB на Сицилии, принадлежащем российскому "Лукойлу", сообщает Corriere della Sera.

Решение правительства Италии, как сообщается, направлено на "защиту национальных интересов в стратегических отраслях производства" и состоит из двух частей.

Первая часть предусматривает правительственное вмешательство в сектор углеводородов "с целью обеспечения непрерывности производства и безопасности поставок". Вторая - касается компенсационных мер, которые могут быть применены для поддержки компаний, которые пострадают в результате нефтяного эмбарго ЕС.

На заводе ISAB на Сицилии работают 3500 человек, а для еще 6500 человек он обеспечивает рабочие места опосредованно. Кроме того, на НПЗ приходится около 20% переработки нефти во всей Италии и 8% экономической активности Сицилии.



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