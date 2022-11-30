Британия выкинула китайскую компанию из проекта строительства АЭС

Великобритания во вторник отстранила китайскую государственную корпорацию China General Nuclear от строительства новой атомной электростанции Sizewell C, объявив о намерениях вместо этого создать совместное британско-французское предприятие.

Как сообщило министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, для управления 20%-ной китайской долей проекта АЭС будет образовано совместное предприятие с французской компанией EDF, передает AFP.

"Доля в Sizewell C занимает центральное место в новом проекте энергетического суверенитета Великобритании", - говорится в заявлении британского министерства по вопросам бизнеса.

Причины выхода China General Nuclear из проекта АЭС не называются, но он происходит на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином. Так, британский премьер Риши Сунак объявил, что "золотая эра" в отношениях между Великобританией и Китаем закончилась.

О намерениях Великобритании построить новую АЭС стало известно еще в апреле. Кроме того, британское правительство планирует почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должны быть построены шесть-семь новых более мощных АЭС.

Sizewell C будет расположена на побережье графства Саффолк на востоке Англии и будет состоять из двух реакторов, которые будут обеспечивать электроэнергией примерно шесть миллионов домохозяйств.

Великобритания вкладывает в проект строительства новой АЭС 700 миллионов фунтов стерлингов - столько же, сколько и французская EDF. Ожидается, что Sizewell C начнет производить электроэнергию с 2035 года, обеспечивая 10 тысяч рабочих мест.