Белорусские пограничники перебросили в Украину группу нелегальных мигрантов

На северной границе Украины задержана группа нелегальных мигрантов, которых до границы доставили белорусские пограничники, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что мигрантам активно в незаконных путешествиях содействуют белорусские пограничники и правоохранители", - говорится в сообщении, передает УНН.

Отмечается, что группа нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе была задержана пограничниками Житомирского отряда.

Во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев, которые являются гражданами Пакистана и Бангладеша.

Как сообщили задержанные, по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме: они предполагают, что это были представители Госпогранкомитета РБ. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать.

Еще будучи в Беларуси, мигранты контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев.

"Со слов путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако длинное путешествие у мигрантов не удалась, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками. Сейчас с задержанными нелегалами проводятся соответствующие меры проверки и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.