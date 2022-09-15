Лукашенко расширил права украинских беженцев

Лукашенко подписал новую редакцию указа №420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», расширив права украинских беженцев.

«Указ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - сказано в официальном комментарии к указу.

Документом предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий.

Кроме того, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Беларуси; выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране; рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси; выдачу биометрического вида на жительство.

Более того, белорусские юрлица, привлекающие граждан Украины для осуществления трудовой деятельности, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране; получение разрешения на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы; однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы.