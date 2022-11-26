ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов

ЕС передает Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия активизирует свои усилия и работает с партнерами для оказания чрезвычайной поддержки Украине, необходимой для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения.

Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Европейская комиссия дополнительно работает над созданием нового энергетического хаба в Польше, который позволит принимать пожертвования от третьих лиц и помогать в их скоординированной доставке в Украину, в частности с партнерами из "Группы семи".

"Мы также обратились в соответствующие компании в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", - добавила фон дер Ляйен.

Европарламент совместно с Европейской ассоциацией городов запустил специальную инициативу сбора генераторов для Украины.