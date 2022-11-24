Европарламент в резолюции по Беларуси осудил репрессии

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую репрессии против белорусской оппозиции, подавление гражданских свобод в стране, а также активное участие Беларуси в военной агрессии РФ против Украины.

Депутаты выразили солидарность с белорусами, «которые продолжают бороться за свободную и демократическую страну». Резолюция «решительно осуждает пытки и жестокое обращение с мирными жителями Беларуси» и призывает власти Беларуси «прекратить все репрессии, преследования, пытки и жестокое обращение с народом», сообщают белорусские медиа.

Депутаты осудили попытки Лукашенко «подорвать белорусскую культуру и русифицировать нацию». В ответ на это Европарламент призвал ЕС и дальше поддерживать белорусские независимые культурные организации: театры, хоры, школы, фольклорные коллективы и другие инициативы.

В документе также «решительно осуждается» использование российскими военными территории Беларуси для агрессии против Украины и выражается поддержка полкам Кастуся Калиновского и «Пагоня», которые воюют на украинской стороне.

Евродепутаты подчеркнули, что Лукашенко и связанные с ним лица несут ответственность за военные преступления в Украине и должны предстать перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

«Европейский парламент вновь призывает Европейский совет и Еврокомиссию не допускать уклонения от санкций и <…> доработать правовой режим, позволяющий конфисковывать активы, замороженные ЕС, что также позволит конфисковать активы Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения (включая судей, прокуроров, пропагандистов, сотрудников милиции, КГБ и силовиков, причастных к репрессиям, вынесению приговоров, незаконным задержаниям и пыткам), и направить эти ресурсы на поддержку потерпевших и белорусской демократической оппозиции», — сообщается в документе.

Кроме того, евродепутаты призвали Еврокомиссию и государства-члены подготовить процедуры для рассмотрения дел белорусов, которые могут быть лишены белорусского гражданства белорусскими властями, а также оказывать поддержку тем белорусам, проживающим в ЕС, срок действия чьих документов истекает и у которых нет возможности их продления, поскольку они не могут вернуться в Беларусь.

Европарламент также поприветствовал создание контактной группы в Совете Европы по сотрудничеству с белорусским обществом и призвал институты ЕС и страны-члены, международные организации укреплять системное сотрудничество с демократическими силами Беларуси.