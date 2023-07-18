Европарламент ждет от ЕС стратегию сохранения независимости Беларуси

Комитет по иностранным делам Европарламента принял новый доклад об отношениях ЕС с Беларусью, в котором евродепутаты призывают ЕС разработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.

Комитет принял доклад 49 голосами "за", тремя "против", еще двое воздержались, сообщает пресс-служба Европарламента.

В тексте евродепутаты осудили роль белорусского режима как соучастника захватнической войны России против Украины.

В то же время депутаты Европарламента с большим беспокойством отметили угрожающее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве. По мнению Европарламента, это делает страну де-факто государством-сателлитом, в котором к тому же размещено тактическое ядерное оружие под российским командованием.

Европарламентарии призвали ЕС не признавать никаких соглашений, заключенных режимом Лукашенко и Россией, которые сдают суверенитет страны против воли белорусского народа.

"ЕС также должен разработать общую стратегию сохранения независимости Беларуси и перехода Беларуси к демократии с участием международных институтов, ОБСЕ, Совета Европы и G7", – отметили евродепутаты.

Депутаты также считают, что недавнее прибытие боевиков "ЧВК Вагнер" в Беларусь создает новые потенциальные риски безопасности для Украины, а также для соседей Беларуси в ЕС и Евросоюза в целом. Поэтому депутаты Европарламента повторяют свое требование внести эту военизированную группировку в список террористов ЕС.

Они также призывают к усилению санкций ЕС против Минска и выражают сожаление, что некоторые страны Евросоюза лоббируют отмену санкций против Беларуськалия.