Мининформ РБ ограничивает присутствие госСМИ в соцсетях

Не во всех белорусских государственных СМИ есть специалисты, умеющие работать в социальных сетях, в связи с чем присутствие государственных медиа в соцсетях ограничат только главными редакциями холдингов или укрупненными редакциями.

«Не во всех «районках» есть грамотные SMM-специалисты, умеющие работать в социальных сетях. Поэтому эта функция работы в интернете будет отдана главной редакции холдинга/укрупненной редакции, которая понимает, что там делать, знает все механизмы», - заявил сегодня глава Мининформа В.Перцов.

Еще одна причина ограничения сводится к тому, что только крупным госСМИ под силу создать «рабочеспособную армию» для заполнения информпространства синеокой.

«Она (крупная редакция – ред.) создаст эту рабочеспособную армию, которая будет заполонять информационное пространство в стране», - также заявил чиновник.