Мининформ Беларуси заблокировал сайт «Народной воли»

Министерство информации Беларуси заблокировало сайт газеты «Народная воля», сообщила редакция издания.

В редакции отметили, что сайт «не открывается ни из Беларуси, ни из-за рубежа». При этом отсутствует администраторский доступ, что не позволяет редакции исправить недостатки, обнаруженные Мининформом.

«Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена, мы делаем все возможное для этого. И невозможное тоже. Редакция все еще находится в Беларуси, мы строго придерживаемся действующего законодательства, работаем открыто и в рамках закона», - заявили в редакции.