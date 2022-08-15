Последнее обновление: 15.08.2022 17:45

Мининформ Беларуси заблокировал сайт «Народной воли»

Министерство информации Беларуси заблокировало сайт газеты «Народная воля», сообщила редакция издания.

В редакции отметили, что сайт «не открывается ни из Беларуси, ни из-за рубежа». При этом отсутствует администраторский доступ, что не позволяет редакции исправить недостатки, обнаруженные Мининформом.

«Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена, мы делаем все возможное для этого. И невозможное тоже. Редакция все еще находится в Беларуси, мы строго придерживаемся действующего законодательства, работаем открыто и в рамках закона», - заявили в редакции.

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