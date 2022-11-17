Лукашенко припомнил сотрудникам компаний ПВТ участие в «мятеже» 2020 года

Лукашенко упрекнул сотрудников зарегистрированных в ПВТ компаний за участие в «мятеже» 2020 года, признав, что не думал, «чтобы твои дети начали против тебя войну».

"Сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Вот это я имею в виду, что настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ», - заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам работы ПВТ.

«Должен сказать, что надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники ПВТ, и те, кто занимались высокими технологиями. Это отчасти наше упущение. А скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда ПВТ и те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси", - продолжи пенсионер.

Он утверждает, что еще накануне «попытки мятежа в 2020 году» поступали сведения о том, что как движущую силу планировалось задействовать сотрудников ПВТ.

"Признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. За это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в ПВТ, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению со средней зарплатой в Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев. Чаще всего заокеанских", - заявил Лукашенко.

"Мы анализировали эту ситуацию с этих позиций и пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство ПВТ спустя рукава там работало - не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим негативным тенденциям - мы получили то, что получили", - констатировал он.

Лукашенко сказал, что отказываться от работы ПВТ, не поддерживать его было бы неправильно: "Поэтому с какой стороны ни посмотри, все-таки ПВТ - это такая фишка нашей независимости, молодого государства была. Он должен существовать».

За 9 месяцев 2022 года экспорт услуг компаний ПВТ составил около 2 млрд. долларов.

"Я не ожидал. За три квартала - 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к $2 млрд. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала. Год - четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале", - сказал Лукашенко.

По его словам, многие из тех, кто «рванул за пределы страны» после введения санкций, начали возвращаться.

"Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки", - утверждает Лукашенко.