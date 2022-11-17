Британия и Нидерланды подписали соглашение о взаимоподдержке в энергетике

Великобритания и Нидерланды 17 ноября подписали соглашение, целью которого является взаимная помощь в сфере энергетики на фоне вызовов, созданных войной и энергетическим кризисом, сообщает Politico.

Страны договорились сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и уменьшения зависимости от российского природного газа и угля, а также поддержки перехода на "зеленые" источники энергии, что также поможет положить конец зависимости от российских энергоресурсов.

Нидерланды еще с лета начали получать значительные объемы сжиженного природного газа из Британии. Страны также имеют общий интерконнектор для обмена электроэнергией.