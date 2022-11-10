Власти Франции обязали крупные автостоянки установить солнечные панели

Сенат Франции одобрил закон, который обязывает покрывать солнечными панелями существующие и новые автостоянки, рассчитанные минимум на 80 транспортных средств, сообщает The Guardian.

Согласно закону, владельцы автостоянок, рассчитанных на 80-400 мест, имеют пять лет на установку солнечных панелей. Владельцы больших стоянок будут иметь на это только три года.

Документ требует, чтобы по крайней мере половина площади автостоянок была покрыта солнечными панелями. По оценкам правительства Франции, это позволит генерировать до 11 дополнительных гигаватт электроэнергии.

Инициатива была принята в рамках плана французского президента Эмманюэля Макрона по переходу на возобновляемые источники энергии.

Во время избрания президентом на второй срок он пообещал к 2030 году уменьшить вредные выбросы Франции на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. Он также стремится ускорить строительство ветряных электростанций и солнечных парков.

В августе Франция стала первой страной в Европе, которая запретила рекламу ископаемого топлива - таким было обещание французского президента Эмманюэля Макрона во время предвыборной кампании весной этого года.