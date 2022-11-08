ЕС продлил санкции против Турции из-за незаконного бурения нефти в Средиземноморье

Совет Европейского Союза во вторник продлил действия ограничительных мер против Турции в ответ на несанкционированную геологоразведочную деятельность в Восточном Средиземноморье на год, до 12 ноября 2023-го.

Режим санкций за незаконное бурение в Средиземноморье был введен в октябре 2019 года, когда ЕС подтвердил уважение к суверенитету Кипра и предложил Европейской комиссии представить предложения по ограничительным мерам.

В феврале 2020 года под санкции попали два физических лица - член совета директоров турецкой нефтедобывающей компании TPAO Мехмет Акалын и ее исполнительный директор Али Намоглу. С тех пор санкции против тех несколько раз продлевались.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

"Европейский Союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье или причастных к такому бурению", - отмечают в Совете ЕС.

Решение о продлении санкций вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Отмечается, что санкции могут быть изменены в случае необходимости, если Совет ЕС посчитает, что их цели не были достигнуты.