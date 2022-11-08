Турция начала частично платить за газ в рублях

Турция начала оплачивать часть природного газа из России в рублях, сообщил во вторник министр энергетики Турции Фатих Донмез, сообщает Reuters.

Донмез сказал, что в ближайшие месяцы доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится.

Россия на фоне западных санкций из-за вторжения в Украину все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от неортодоксальной монетарной политики.

В сентябре во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились об оплате Анкарой 25% российского газа в рублях.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.