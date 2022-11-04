Последнее обновление: 04.11.2022 14:26

Лукашенко назвал Белорусскую АЭС подарком и спасением для страны

Лукашенко, посещая в пятницу БНБК назвал, назвал чаще не работающую Белорусскую АЭС подарком и спасением для страны.

Он напомнил о призывах оппозиции закрыть БелАЭС: "Играли в пользу Запада", указав при этом, что сегодня и сама Польша планирует строительство нескольких (пока двух – ред.) атомных станций.

"Чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Беларуси? Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят как только могут", - сказал Лукашенко.

"Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не можем быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были", - прозрачно намекнул пенсионер.



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