Последнее обновление: 04.11.2022 14:26

Боррель: ЕС уже предоставил Украине 22 млрд евро помощи

Общая военная помощь Украине, которую предоставил Евросоюз, уже составляет 22 миллиарда евро, сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел G7 в четверг.

"Европейский Союз уже выделил 22 миллиарда евро на поддержку Украины - 22 миллиарда евро. И я не учитываю здесь военную поддержку, которая предоставляется на двусторонней основе государствами-членами", - отметил он.

Топ-дипломат ЕС уточнил, что в названную им сумму входят три миллиарда евро, выделенные через Европейский инструмент обеспечения мира, а остальные 19 миллиардов были выделены ЕС и государствами-членами "для финансовой, экономической поддержки Украины".

"Зима приближается, и Путин ждет "генерала Зиму", чтобы поддержать российскую армию. Сейчас, как никогда, мы должны поддержать Украину и украинский народ. Они воюют, защищают свою страну и мы имеем моральный долг поддержать их", - подчеркнул Боррель.

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