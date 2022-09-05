Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро на поддержку бюджета

ЕС и Украина подписали соглашение о 500 млн евро бюджетной поддержки для Украины, сообщила пресс-служба ЕК.

Документ был подписан на полях 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое проходит сегодня в Брюсселе. На встрече высшими чиновниками ЕС являются главный дипломат Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи, от Украины - премьер Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия и Украина подписали новую программу поддержки бюджета на 500 млн евро - как часть средств, анонсированных президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании 'Stand up for Ukraine' в апреле и конференции международных доноров в Варшаве в мае. Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор", - отмечают в коммюнике.

Это один из четырех документов, подписанных на полях Совета ассоциации.

Второй – соглашение о присоединении Украины к программе "Цифровая Европа" с бюджетом более 7 млрд евро на 2021-27 годы, что открывает возможности для украинского бизнеса, общественных организаций и госучреждений.

В частности, возможно, будет предоставляться финансовая поддержка для проектов в сфере искусственного интеллекта, передовых вычислительных машин, передовых цифровых технологий и их широкого применения в обществе и бизнесе. Учитывая текущие обстоятельства, для Украины сняли обязательство взноса в программу на текущий год.

Третий и четвертый документы открывают путь для участия в таможенной и налоговой программах ЕС, что углубит сотрудничество с Евросоюзом в обеих областях.

Участие Украины в Таможенной программе предусматривает присоединение к общей защищенной таможенной сети (CCN/CSI), что необходимо для присоединения Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита (так называемого "таможенного безвиза") с 1 октября.