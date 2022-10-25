ЕС готов предоставлять Украине помощь до 1,5 млрд евро ежемесячно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая выплаты зарплат и пенсий.

При этом ЕС готов предоставлять около 1,5 млрд евро в месяц (что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году). Фон дер Ляйен рассчитывает, что с остальным помогут США, другие страны и международные финансовые организации.

В 2022 году ЕС финансирует Украину на 19 миллиардов, рассказала Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины. Она подчеркнула, что мир должен не терять времени и помочь украинцам восстановить свою страну, передает BBC.

Открывая конференцию, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал "план Маршалла 21 века" для помощи Украине.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, отметил, что Киев все еще не получил ни цента из необходимых 17 млрд евро для реализации Плана быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan).