Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – сказала глава ЕК.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Предложение комиссии должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего комиссия сможет перевести Украине средства.