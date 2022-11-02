Северная Корея в среду осуществила не менее 10 ракетных пусков

Пуски не менее 10 ракет осуществила Северная Корея в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Ракеты были запущены в сторону Японского и Желтого морей, информировал ОКНШ журналистов, не разглашая подробностей, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось о пусках трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

"Президент Юн Сок Ель приказал незамедлительно принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит четкую цену за свою провокацию", - говорится в пресс-релизе его офиса по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

Президент также "приказал военным поддерживать полную готовность к защите жизни и безопасности людей и готовность к возможности дополнительных и высокоинтенсивных провокаций со стороны Северной Кореи в будущем".