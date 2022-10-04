КНДР запустила баллистическую ракету над территорией Японии

Северная Корея во вторник запустила баллистическую ракету над Японией впервые за пять лет, что заставило власти призвать жителей укрыться и привело к временному прекращению движения поездов в северной Японии.

Японское правительство выпустило предупреждение, что людям в северных районах страны следует укрыться в прочных зданиях или бомбоубежищах, поскольку ракета, очевидно, пролетала над ее территорией, прежде чем упасть в Тихий океан.

Это первая северокорейская ракета, следовавшая по такой траектории с 2017 года. Токио заявляет, что ее дальность – 4600 км, возможно, была самой большой среди испытуемых КНДР запусков, поскольку Пхеньян чаще поднимает ракеты выше в космос, чтобы они не летали над соседними странами.

Последний пуск был пятым для Пхеньяна за 10 дней на фоне военных учений США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие американский авианосец, впервые с 2017 года остановившийся в Южной Корее.

В Токио заявили, что не предприняли никаких шагов, чтобы сбить ракету. Южная Корея также заявила, что укрепит свои вооруженные силы и расширит союзническое сотрудничество на этом фоне.

Официальные лица в Токио и Сеуле заявили, что ракета пролетела от 4500 до 4600 км на максимальной высоте около 1000 км.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная из северокорейской провинции Джаганг.