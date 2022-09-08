Северная Корея обзавелась новой ядерной доктриной

Северная Корея официально закрепила право использовать превентивные ядерные удары для защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым.

Парламент Северной Кореи утвердил закон в четверг на замену закону 2013 года, впервые очертившему ядерный статус страны.

"Важнейшее значение законодательной политики по ядерному оружию состоит в том, чтобы провести непоправимую черту, чтобы не было никаких соглашений по нашему ядерному оружию", - заявил Ким Чен Ын в своей речи перед ассамблеей.

Он добавил, что никогда не откажется от оружия, даже если страна столкнется со столетием санкций.

Среди сценариев, которые можно считать легальными обстоятельствами для ядерного удара, будет угроза неизбежного ядерного удара; если руководство, народ или существование страны оказались под угрозой; чтобы получить преимущество во время войны; несколько других причин.

Закон 2013 года предусматривал, что Северная Корея может использовать ядерное оружие для отражения вторжения или нападения со стороны враждебного ядерного государства и нанесения ответных ударов.

Новый закон выходит за рамки этого и позволяет наносить превентивные ядерные удары в случае обнаружения неизбежной атаки с применением оружия массового уничтожения или угрозы "стратегическим объектам" страны, включая ее руководство.

Как и предыдущий закон, новая версия обещает не угрожать неядерным государствам ядерным оружием, если они не присоединятся к ядерной стране для нападения на КНДР.

Северная Корея стала единственным государством в истории, вышедшим из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. С тех пор она провела шесть ядерных испытаний, последнее – в сентябре 2017 года.