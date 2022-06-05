КНДР осуществила очередные пуски баллистических ракет

Северная Корея, вероятно, осуществила пуск восьми баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Ранее агентство со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи информировало о пуске одной ракеты.

В распространенном ОКНШ сообщении не приводятся конкретные данные о зафиксированном ракетном пуске, отмечает агентство. Оно подчеркивает, что запуск стал "18-й демонстрацией силы [...] в этом году", передает Интерфакс.

Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты малой дальности преодолели расстояние от 300 до 400 км, сообщило позже агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуски, отметив, что правительство заявило протест Северной Корее, пишет агентство.

"Мы не можем мириться с такими запусками, потому что они угрожают миру и стабильности международного сообщества", - заявил Кисида журналистам в префектуре Фукусима.

"Мы продолжим прилагать все усилия для сбора информации и наблюдения в тесной координации с Соединенными Штатами и Южной Кореей", - сказал он.

Кисида подтвердил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.