Компания из США построит первую АЭС в Польше

Американская компания Westinghouse Electric Co построит первую в Польше атомную электростанцию, заявил в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы подтверждаем, что наш ядерно-энергетический проект будет использовать надежную и безопасную технологию Westinghouse Nuclear", - написал Моравецкий в Twitter.

Таким образом, он подтвердил долгожданное решение, направленное на сокращение выбросов углерода в стране и постепенный отказ от угля.

Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, подавшей предложение в апреле. Варшава также вела переговоры с французскими компаниями по проекту.

"Партнерство США в этом проекте выгодно всем нам: мы можем преодолеть климатический кризис, укрепить европейскую энергетическую безопасность и углубить американо-польские стратегические отношения", - написала вице-президент США Камала Харрис в Twitter.

До конца 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.