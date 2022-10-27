Последнее обновление: 27.10.2022 08:37

Беларусь разрывает соглашение с Польшей о признании эквивалентности в высшем образовании

Белорусские власти решили разорвать подписанное еще в 2005 году Соглашение с Польшей о признании эквивалентности в высшем образовании, эквивалентности ученых степени и степени в области искусства.

«Расторгнуть Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности высшего образования, эквивалентности ученых степени и степени в области искусства, подписанные в Варшаве 28 апреля 2005 года», - говорится в постановлении Совмина РБ №728 от 25 октября 2022 года.

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