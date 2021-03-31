Последнее обновление: 31.03.2021 18:07

Объявлен новый набор студентов по программе Калиновского

С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских университетах.

Созданная правительством Польши программа работает с 2006 года. Набор студентов будет идти до 15 мая, сообщает Белорусский молодежный хаб (https://www.facebook.com/bmhuborg).

Студенты из Беларуси в рамках программы могут рассчитывать на 5-летнюю стипендию в размере 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.

От соискателей требуются следующие документы:

1. Анкета кандидата
2. Заявление с просьбой о принятии
3. Аттестат о среднем образовании
4. Апостиль (в аттестате)
5. Подтверждение учебы в университете, выписка оценок, программа обучения
6. Документы об исключении
7. Подтверждение репрессий и другие документы, которые могут повлиять на решение комиссии (если вы учились в беларусском университете)

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование