Объявлен новый набор студентов по программе Калиновского

С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских университетах.

Созданная правительством Польши программа работает с 2006 года. Набор студентов будет идти до 15 мая, сообщает Белорусский молодежный хаб (https://www.facebook.com/bmhuborg).

Студенты из Беларуси в рамках программы могут рассчитывать на 5-летнюю стипендию в размере 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.

От соискателей требуются следующие документы:

1. Анкета кандидата

2. Заявление с просьбой о принятии

3. Аттестат о среднем образовании

4. Апостиль (в аттестате)

5. Подтверждение учебы в университете, выписка оценок, программа обучения

6. Документы об исключении

7. Подтверждение репрессий и другие документы, которые могут повлиять на решение комиссии (если вы учились в беларусском университете)