Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

Лукашенко начал подготовку к выборам 2024 года

Лукашенко начал подготовку е президентским выборам2024 года, назвав их самой масштабной кампанией за последние годы

"Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы", - заявил сегодня Лукашенко.

Он отметил, что в течение оставшегося времени необходимо будет избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов ВНС.

"Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации", - посетовал пенсионер.

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