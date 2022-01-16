Последнее обновление: 16.01.2022 09:19

В Бресте уволена директор гимназии за честный протокол голосования на президентских выборах

В Бресте власти уволили директора гимназии №4 с художественным уклоном Елену Шкулепа за то, что 9 августа 2020 года она обнародовала честные протоколы голосования на расположенных в гимназии участках.

Как сообщает издание «Новы час», двоих заместителей директора понизили в должностях до обычных учителей.

В гимназии №4 располагались два избирательных участка №37 и №38 по Московскому району Бреста. Елена Шкулепа возглавляла избирательную комиссию по 37 участку.

На обоих участках победу одержала Светлана Тихановская: на участке №37 она получила 543 голоса против 524 у Лукашенко, на 38 участке Тихановская получила 510 голосов против 380 за Лукашенко.

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