Совмин Беларуси ввел госрегулирование цен в отношении 370 товарных позиций

Совмин Беларуси постановлением №713 от 19 октября 2022 года ввел госрегулирование цен в отношении 370 товарных позиций через ограничение предельных надбавок импортера и торговых надбавок с учетом потовой надбавки.

Производители

«Ввести регулирование цен на товары, производимые (ввозимые) и (или) реализуемые на внутренний рынок Республики Беларусь, указанные в перечне согласно приложению 1», - говорится в документе.

Документом установлен порядок согласовывания производителями повышения отпускных цен на потребительские товары с госорганами, а также указаны основания для отказа в согласовании отпускных цен. Также перечислены случаи в которых не требуется согласования отпускных цен производителями потребительских товаров.

Одним из таких случае является «установление отпускных цен на новые потребительские товары при условии применения норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены на такие товары, в размере не более 10%».

Согласование отпускных цен производителями осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов, а для потребительских товаров со сроком хранения 30 дней и менее – не более пяти рабочих дней. Госорганы (организации) или созданные ими комиссии, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о согласовании отпускных цен информируют о нем Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Импортеры

Отпускные цены на потребительские товары иностранного производства, предназначенные для дальнейшей продажи на территории Республики Беларусь, устанавливаются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – импортерами.

«Отпускные цены на потребительские товары формируются импортерами исходя из контрактных цен, таможенных платежей, транспортных расходов, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при импорте товаров, расходов по обязательному страхованию с применением предельной максимальной надбавки импортера», - сказано в документе.

«Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату оприходования товара импортером», - отмечается в постановлении.

«Контрактные цены на импортируемые товары должны быть обоснованы. При обосновании контрактной цены должны использоваться результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием критериев выбора товара, коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров. Обоснование контрактной цены является неотъемлемой частью экономических расчетов», - определены документом требования.

Таможенному комитету поручено вести «мониторинг стоимости ввозимых потребительских товаров» и еженедельно предоставлять МАРТ отчеты с диапазоном стоимости ввозимых потребительских товаров.

Госорганам и местным властям поручено «обеспечивать поставку на внутренний рынок отечественных товаров под полную потребность» и «при необходимости вносить в установленном порядке предложения о введении мер ограничения экспорта».

Установлено, что цены на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, рожь (продовольственную), пшеницу (продовольственную), сахарную свеклу, сахар, муку, масло сливочное, яйцо куриное, поставляемые для переработки, регулируются Минсельхозпродом по согласованию с МАРТ путем установления предельных максимальных цен.

МАРТ, Минэкономики, Минфину и Минруда поручено установить порядок планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования. В свою очередь, производителям, импортерам придется составлять «экономические расчеты, обосновывающие уровень отпускных цен на потребительские товары, с расшифровкой статей затрат» в соответствии с этим порядком.

При этом разрешено предоставлять оптовые скидки в размере не более 10%.

Постановлением оговорен порядок формирования отпускных цен на потребительские товары, вырабатываемые из давальческого сырья.

В товарно-транспортной накладной и товарной накладной указываются сведения, связанные с установлением цен на потребительские товары: отпускная цена, вид скидки (с отпускной цены, оптовая); оптовая надбавка; иная информация о структуре цены в соответствии с порядком заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, определенным Министерством финансов.

При этом «неуказание или указание недостоверных сведений» при оформлении ТТН влечет наложение штрафа на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в размере до 10 процентов суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих документах.

«Перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, … разрабатывается и утверждается субъектом торговли» с учетом требований Доктрины национальной продовольственной безопасности РБ до 2030 года и «подлежит согласованию с» местными властями.

«С 1 января 2023 г. на территории Республики Беларусь при осуществлении предпринимательской деятельности запрещаются товарообменные операции без поступления в установленном порядке денежных средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (бартер, мена, зачет, новация, отступное), за исключением: внешнеторговых операций; операций между организациями холдинга; согласования операции государственным органом», - сказано в постановлении.

«При поставке потребительских товаров, произведенных в Республике Беларусь, в организации розничной торговли, субъектам торговли и производителям запрещается установление в договорах, предусматривающих поставку товаров, возмездное оказание услуг, в иных гражданско-правовых договорах условий о предоставлении вознаграждений в связи с приобретением у поставщика товаров определенного количества товаров, за оказание услуг по продвижению товаров и иных видов вознаграждений», - говорится в документе.

«Цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в течение пяти рабочих дней в соответствие с настоящим постановлением» путем применения утвержденных надбавок.

«Не допускаются: увеличение надбавок импортера, оптовых надбавок, торговых надбавок, применяемых на дату вступления в силу настоящего постановления на уровне ниже, указанного в приложении 1, до полной реализации остатков потребительских товаров, цены импортера и оптовые (розничные) цены на которые сформированы с применением таких надбавок; нарушение установленного режима работы торгового объекта», сказано в постановлении.

Дооценка субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю, остатков потребительских товаров до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров не производится.

Госконтролю и МАРТ предоставлено право приостанавливать деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или принадлежащих им объектов, в том числе торговых объектов, объектов общественного питания, интернет-магазинов, в случае выявления нарушений законодательства.

Местным властям предоставлено право осуществлять госконтроль над соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании через выборочные проверки; внеплановые проверки; меры профилактического и предупредительного характера.

Требования принятого постановления не распространяются на реализацию: товаров магазинам беспошлинной торговли; продукции общественного питания; продукции военного назначения; товаров, бывших в употреблении.