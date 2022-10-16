КГК РБ возбудил уголовное дело на топ-менеджера аптечной сети из-за повышения цен

Госконтроль Беларуси в воскресенье сообщил о возбуждении уголовного дела и задержании заместителя директора частной аптечной сети из-за повышения цен.

"Проверкой установлено, что должностные лица частного предприятия, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети аптек. Такие действия привели к переоценке в сторону увеличения лекарственных средств и биологически активных добавок не менее чем по 65 ассортиментным позициям в 11 аптеках Минска. В результате в период с 6 по 10 октября эти товары были реализованы покупателям по завышенным ценам", - говорится в сообщении ведомства.