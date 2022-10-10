Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Лукашенко: Будет не запрет на рост цен, а система контроля

Лукашенко сегодня уточнил, чем закончится и как долго будет длиться мораторий на рост цен.

"В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное - не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное - это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы, это всего лишь несколько дней, да, цены расти не должны", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также озвучил итоги проверок исполнения поручения о запрете роста цен.

"Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - сказал Лукашенко.

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