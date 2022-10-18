Последнее обновление: 18.10.2022 11:26

Нацбанк РБ ждет от банков снижения ставок по новым кредитам в ноябре

Нацбанк Беларуси заметно понизил на ноябрь текущего года по сравнению с октябрем расчетные величины стандартного риска для новых кредитов, которые по сути являются рекомендованными процентными ставками по новым кредитам.

Расчетная величина стандартного риска по кредитам для юрлиц на ноябрь понижена сразу на 2,82 процентных пункта с 20,21% в октябре до 17,39% годовых, для физлиц — на 3,17 п.п. с 22,01% до 18,84% годовых.

Банки, безусловно, могут кредитовать бизнес и население по более высоких процентным ставкам, однако такое решение потребует от них увеличения отчислений в резервный фонд НБРБ и выполнения иных повышенных нормативов, что нивелирует всю возможную премию от повышенных ставок.

Рекомендации по снижению ставок вызваны не столько желанием регулятором облегчить жизнь кредиторов, сколько необходимостью выполнения доведенной до НБ правительства задачи по возврату к однозначной инфляции, одним из инструментов чего и является стоимость кредитов для населения и экономики.

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