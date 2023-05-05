Нацбанк РБ вынес на обсуждение поправки в закон "О кредитных историях"

Нацбанк РБ вынес на общественное обсуждение поправки в закон "О кредитных историях", сообщила пресс-служба регулятора.

Поправки предусматривают расширение источников формирования кредитной истории путем включения в них:

- организаций, которые приобрели права требования по кредитной сделке от источника формирования кредитной истории;

- юридических лиц, реализующих товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты (на добровольной основе).

Законопроектом также предлагается:

- исключить из кредитной истории договоры микрозайма, обеспеченные залогом движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, которое передано во владение (заклад) залогодержателю, и договоры обеспечения исполнения обязательств по ним;

- дополнить сведения о кредитных договорах информацией о наличии в договоре условия о предоставлении кредита на рефинансирование;

- изменить порядок формирования сведений о классификации актива и (или) условного обязательства по договорам факторинга, а также внести изменения в порядок отражения сведений о закрытом факторинге;- установить обязательность указания в согласии на предоставление кредитного отчета цели получения пользователем кредитной истории кредитного отчета. Определить возможность для пользователя получать кредитные отчеты только в целях, указанных в согласии субъекта кредитной истории. Получение кредитного отчета в иных целях приравнять к получению кредитного отчета без согласия. Предоставить Национальному банку право определять перечень возможных целей для получения кредитных отчетов, устанавливать срок действия согласия в зависимости от цели получения кредитного отчета, а также дополнять установленные Законом случаи, в которых пользователю кредитной истории может быть отказано в предоставлении кредитного отчета;

- установить возможность отзыва согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в случае отсутствия между пользователем кредитной истории, которому оно предоставлено, и субъектом кредитной истории действующей кредитной сделки;

- предусмотреть возможность предоставления кредитного отчета в случае смерти физического лица его наследнику;

- предусмотреть возможность получения субъектом кредитной истории кредитного отчета за вознаграждение без заключения с Национальным банком договора оказания информационных услуг;

- предусмотреть необходимость представления сведений о кредитных сделках в кредитную историю нового должника в случае перевода долга по кредитной сделке;

- предусмотреть необходимость представления в кредитную историю наследника субъекта кредитной истории сведений о кредитных сделках, обязательства по которым перешли к наследнику при принятии наследства;

- определить возможность установки физическим лицом запрета на предоставление пользователям кредитной истории его кредитного отчета в связи с совершением (подозрением совершения) в отношении него мошеннических действий, выявлением компрометации данных либо по иным причинам, независимо от того, сформирована его кредитная история либо отсутствует.

«Принятие проекта Закона позволит пользователям кредитных историй получать более полную и достоверную информацию, характеризующую платежеспособность и своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам. Кредиторы смогут осуществлять более полную оценку кредитного риска. Кроме того, повысится уровень защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий и недобросовестного использования кредитных отчетов пользователями кредитных историй», - говорится в комментарии Нацбанка.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 мая 2023 г.