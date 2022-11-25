Нацбанк РБ снизил значения расчетных величин стандартного риска на декабрь 2022 года

Национальный банк Беларуси определился со значениями расчетных величин стандартного риска на декабрь 2022 года, понизив их по сравнению с ноябрьскими показателями.

В декабре 2022 года для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) РВСР установлена на уровне 14,82% годовых (с 12 сентября 2022 г она была установлена на уровне 20,80%), что на 2,57 процентных пункта ниже ноябрьской РВСР.

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в декабре 2022 года составит 18,40% (с 12 сентября она составляла 23,33% годовых), что лишь на 0,44 процентных пункта ниже ноябрьского показателя.

Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, приостановленное в марте 2022 г в связи с высокой неопределенностью на рынке. Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого е приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.