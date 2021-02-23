Беларусбанку приказано «простить» долги 5-ти предприятий

Совмин Беларуси приказал Беларусбанку списать долги пяти предприятий по кредитам выданным, начиная с 2009 года, следует из постановления №98 от 19 февраля 2021 года.

Согласно документу ЗАО «АСБ-Агро Новатор», КУП «Экспериментальная база «Тулово», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственных унитарным предприятиям «Липовцы» и «Ловжанское» простят долги на общую сумму 17,857 млн. рублей, включая основной долг по кредитам, начисленные и просроченные проценты, пени и штрафные санкции, а также нотариальный штраф.

«Определить позицию представителей государства в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» об освобождении (указанных предприятий – ред.) … от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам согласно приложению», - сказано в документе.

В итоге, Беларусбанк якобы по собственному желанию спишет долги и покроет убыток за счет сформированных резервов.