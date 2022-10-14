В Раде Украины объяснили сомнения в отношении переходного правительства Тихановской

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко пояснил, почему Украина не признает Объединенный переходный кабинет Беларуси во главе со Светланой Тихановской из-за сомнений в политических позициях оппозиционерки.

"Позиция Тихановской по отношению к России и Путину не достаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине", - сказал Мережко, которого цитируют украинские СМИ.

Депутат добавил, что таким легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог бы стать полк имени Калиновского в составе ВСУ. По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что имеет проукраинскую позицию и авторитет среди белорусской оппозиции.