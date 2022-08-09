Последнее обновление: 09.08.2022 18:45

Украина денонсировала соглашение с Беларусью об экстрадиции фигурантов следствия

Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщают украинские СМИ.

Согласно соглашению, стороны "осуществляют сотрудничество в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков" и т.д.

Такое сотрудничество может предусматривать "обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией".

Кроме того, соглашение предусматривало, что стороны обязуются в случае принятия такого решения компетентными органами содействовать "в задержании скрывшихся от следствия и суда лиц, взятии их в необходимых случаях под стражу", а также "в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение".

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