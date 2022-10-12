МИД Эстонии сокращает число белорусских дипломатов в стране

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что устанавливает лимит штата белорусского представительства в Таллинне, в соответствии с которым в Эстонии могут продолжить работу один белорусский дипломат и один административно-технический сотрудник.

Решение МИД Эстонии стало ответом на действия властей Беларуси по сокращению числа сотрудников посольства Эстонии в Минске после того, как Эстония стала соорганизатором мероприятий с участием Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН, сообщает ERR.

Кроме того, 12 октября Эстония вызвала представителя Беларуси, чтобы выразить резкое осуждение той помощи, которую Беларусь оказывает России в войне против Украины, передает пресс-служба МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что власти Беларуси причастны к жестокой войне России против Украины, которая длится более полугода. "Российская армия использует боеприпасы, запчасти и территорию Беларуси для нанесения авиаударов по Украине, что делает Александра Лукашенко и руководство Беларуси участниками войны", – добавил он.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония продолжит твердо поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными. "Мы видим, что количество политических заключенных продолжает расти, и, что режим Лукашенко продолжает подавлять независимые медиа. Международное сообщество должно и дальше выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политических заключенных в Беларуси", - отметил министр.

Чтобы голос демократической Беларуси был услышан на международной арене, Эстония организовала несколько дискуссий вместе с лидером белорусской оппозиции в рамках Генассамблеи ООН, в которых приняли участие представители разных стран, аналитических центров и предприятий.

"Мы планируем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы голос оппозиции и белорусов, которые ценят демократию, дошел до общественности", - подчеркнул Рейнсалу.

Эстония хочет усилить сотрудничество с демократической оппозицией Беларуси, основной центр которой сосредоточен в Вильнюсе.

"Мы планируем направить в Вильнюс дипломата с особыми полномочиями, который сосредоточится на общении с демократическими силами Беларуси, также мы в скором времени примем в Таллинне лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую", - добавил министр.