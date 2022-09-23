Власти Беларуси решили сократить посольство Эстонии в Минске до двух человек

МИД Беларуси вызвал Временную поверенную в делах Эстонии в Республике Беларусь Триин Хиесалу и уведомил ее о сокращении с 1 октября 2022 года штата посольства Эстонии в Беларуси и штата посольства Беларуси в Эстонии до двух человек.

«МИД Беларуси проанализирован ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН. Они не могут быть расценены иначе, как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны… В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь… не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории», - говорится в заявлении МИД РБ

«В этой связи штат посольства этой страны с 1 октября 2022 г. должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», - отмечается в заявлении.

Сов своей стороны власти РБ отзывают своего посла из Эстонии и сокращают штат своего посольства в этой стране до двух человек.

«Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск. Белорусская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы популистские действия официального Таллина не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения… Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога», - подчеркивается в заявлении.