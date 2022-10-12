Польша сообщила об утечке на нефтепроводе «Дружба»

На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, сообщил польский оператор PERN.

Утечка произошла примерно в 70 км от города Плоцк. Вторая нитка трубопровода продолжает работать в обычном режиме, передает РБК.

Причины случившегося неизвестны. Место утечки оцепили, там работают спасатели.

Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Беларуси, после чего делится на две ветки: северную (идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия).