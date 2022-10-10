МИД Чехии предостерег Беларусь от полноценного участия в войне против Украины

Глава МИД Чехии Ян Липавский предостерег белорусский режим от компромиссов с Россией и полноценного участия в войне против Украины.

"Путин манипулирует Беларусью уже длительное время, чтобы втянуть ее в войну. Очевидно, что Беларусь уже участвует в конфликте, поскольку российские подразделения заходят в Украину с белорусской территории, много ракетных атак исходит из Беларуси, в воздушном пространстве Беларуси действуют самолеты, из которых обстреливают Украину", - отметил Липавский.

По его словам, речь идет о явном участии белорусского режима в войне.

"Мы можем только спекулировать на тему, почему Беларусь не присоединяется к войне в полной мере. Я бы, конечно, предостерег белорусский режим от этого. Это будет иметь прямые последствия для режима", - подчеркнул министр.

Он отметил, что против Лукашенко до сих пор сохраняется сильная оппозиция, несмотря на подавление протестов два года назад. Также, по его словам, действия Путина свидетельствуют о его усиливающемся отчаянии.