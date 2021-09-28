МИД Чехии задумался над решением о создании офиса белорусской оппозиции в Праге

МИД Чехии пока не принял решение о создании в Праге имеющего дипломатический статус офиса белорусской оппозиции.

Об этом сообщила в понедельник газета Pravo, передает ТАСС.

"Создание офиса белорусской оппозиции - очень чувствительный внешнеполитический и международно-правовой вопрос, который необходимо тщательно продумать", - привела газета слова представителя МИД Чехии Марианы Вернеровой.

С предложением создать офис белорусской оппозиции в Праге обратилась к чешским властям Светлана Тихановская во время своей июньской поездки в Чехию. Это предложение поддержал глава Пражского града Милош Земан.

"В деле создания платформы для деятельности белорусской оппозиции в изгнании мы сейчас работаем над конкретными шагами вместе с гражданским обществом, и мы находимся в тесном контакте с командой Светланы Тихановской", - сказала Вернерова.