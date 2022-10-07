В Беларуси разрешили погашать долги за газ и электроэнергию без учета курсовых изменений

Белорусские власти разрешили предприятиям погашать задолженность за потребленные энергоресурсы без учета изменений курса нацвалюты.

«С 1 июля по 31 декабря 2022 г. задолженность потребителей за энергоресурсы, отпущенные газо- и энергоснабжающими организациями, образовавшаяся с 1 января 2022 г., подлежит погашению без ее пересчета в связи с изменением соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы, на дату погашения этой задолженности», - говорится в указе №354 от 6 октября 2022 года.

До 1 ноября газо- и энергоснабжающие организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», а также потребителям предложено осуществить корректировку данных бухгалтерского и налогового учета с уплатой при необходимости налогов, сборов и иных платежей.