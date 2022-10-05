Андрейченко топорно лоббирует интересы Белкоопсоюза

На совещании у Лукашенко спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко, которому почему-то поручили провести мониторинг цен еду, прямолинейно и топорно продавливал интересы Белкоопсоюза.

Информируя Лукашенко о результатах мониторинга цен на продовольствие, Андрейченко рассказал свою версию формировании цен на плодоовощную продукцию. По его словам, с частных подворий люди продают яблоки по 80 копеек за килограмм (цифра сродни «средней температуры по больнице»), в то время как в торговых сетях те же яблоки продаются по два-три с половиной рубля за килограмм. На заготовку производители покупают яблоки вообще за 20 копеек.

"Это не только яблоки. Это огурцы, помидоры и так далее. Надо, чтобы наши граждане имели возможность заработать на своей земле и продавать товар Белкоопсоюзу не где-то, а просто, будем говорить, не выходя из своего двора. Мы сегодня ведем вопрос, что надо в каждом регионе создать новое предприятие. Это правильно очень. Но в свое время практически в каждом районном центре были собственные перерабатывающие мощности, загрузка которых обеспечивалась местным сырьем. Думаю, что назрела возможность, в первую очередь для Белкоопсоюза, возродить эти лучшие традиции, внеся вклад в решение вопроса занятости нашего населения на селе", - предложил Андрейченко.

"Давайте договоримся, что с завтрашнего дня Вы лично и депутаты возьмете на особый контроль работу потребкооперации. И поможете здесь Леониду Константиновичу Зайцу (вице-премьеру) порекомендовать, подсказать, заставить, проконтролировать и спросить", - поручил Лукашенко.