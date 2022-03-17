В Беларуси отпускают цены на масло подсолнечное, детское питание муку пшеничную

Белорусские власти отпускают в свободное плавание цены на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную отечественных производителей, сообщает МАРТ РБ.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на размер (в процентном выражении) изменения цен производителя на эти товары», - говорится в комментарии ведомства.

При этом, отпускные цены производителей формируются с учетом ограничений, установленных постановлением МАРТ №79 от 21 декабря 2021 года.

Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную вступает в силу с 17 марта 2022 г.

«Согласование производителями (импортерами) с Комиссией отпускных цен на масло, детское питание и муку, которые до 1 января 2022 года не произведены (не ввозились) на территорию Республики Беларусь, не требуется», - отмечается в комментарии.

Под детским питанием в данном случае подразумеваются каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.