Последнее обновление: 22.10.2021 16:14

Лукашенко приказал остановить рост цен на продовольствие

Лукашенко поручил правительству остановить рост цен на продовольствие, «чтобы не превышали приемлемый для населения уровень».

«Мы подходим к зимнему периоду, и, помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания", - заявил Лукашенко.

При этом, Лукашенко допускает, что рост цен можно компенсировать ростом доходов, но такое поручение правительству он пока не озвучил.

"Есть тема, и очень важная, и она правильная, которую поднимают люди, - соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало", - сказал пенсионер.

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