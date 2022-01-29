Торговые сети вводят социальную скидку на белорусские овощи и яблоки

МАРТ Беларуси и торговые сети подписали дополнение к Соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения от 12 января 2022 г.

«Дополнительным соглашением закреплено обязательство сетей распространить социальную скидку, в том числе на овощи и яблоки, регулирование цен на которые закреплено постановлением № 36», - говорится в сообщении пресс-службы МАРТ РБ.

«Помимо этого был уточнен перечень социально уязвимых категорий населения: инвалиды как самостоятельная категория включены в Соглашение от 12 января 2022 года», - также сказано в сообщении.